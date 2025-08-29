Preço do petróleo cai por risco de excesso de oferta

"Existe um desequilíbrio significativo entre a quantidade de petróleo disponível no mercado e a demanda real", declarou à AFP Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.

O mercado teme um excesso de oferta de cru nos próximos meses, devido à decisão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (Opep+) de aumentar significativamente suas cotas de produção desde abril, reintroduzindo gradualmente 2,2 milhões de barris diários no mercado.

Prevê-se também que o crescimento da demanda seja muito menos significativo do que o da oferta, e os indicadores econômicos americanos publicados nesta sexta-feira geram temores de uma desaceleração do consumo nos Estados Unidos, disse Lipow.

Nos Estados Unidos, a inflação se manteve estável em julho em 2,6% na comparação anual, segundo o índice PCE.

A inflação subjacente, em contrapartida, mostrou uma leve aceleração, alcançando 2,9% na comparação anual, em relação aos 2,8% de junho.

Além disso, a confiança do consumidor americano despencou em agosto, segundo a estimativa final do barômetro da Universidade de Michigan, publicada igualmente nesta sexta-feira.