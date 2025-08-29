Premiê italiana repudia megaescândalo de difusão na web de fotos íntimas de mulheres

As fotos foram publicadas em um fórum online chamado Phica - jogo de palavras com um termo chulo para designar a vagina em italiano -, que tinha mais de 700.000 assinantes antes de fechar na quinta-feira, acusando os usuários de violarem suas normas.

Outro escândalo parecido veio à tona na semana passada quando foi revelada a existência de um grupo italiano no Facebook, agora encerrado, denominado "Minha esposa", no qual homens publicavam fotos de suas esposas e faziam comentários vulgares, machistas e violentos.

"Quero expressar minha solidariedade e apoio a todas as mulheres que foram ofendidas, insultadas e violentadas", declarou Meloni.

"É desanimador comprovar que em 2025 ainda exista quem considera normal e legítimo pisotear a dignidade de uma mulher e atacá-la com insultos sexistas e vulgares, escondendo-se atrás do anonimato e de um teclado", acrescentou a primeira-ministra.

- Cultura do estupro -

Meloni, a primeira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra na Itália, informou que os responsáveis pelos roubos e manipulação devem ser identificados e punidos "com a máxima severidade" o quanto antes.