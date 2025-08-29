Putin visitará a Índia em dezembro, segundo o Kremlin

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, fará uma visita oficial à Índia em dezembro, informou o Kremlin nesta sexta-feira (29), em um sinal de aproximação entre os dois países, um dia após Washington elevar as tarifas cobradas de Nova Délhi por comprar petróleo russo.

Putin se reunirá com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, em uma cúpula regional na China na segunda-feira, informou o assessor de política externa do Kremlin, Yuri Ushakov, em uma coletiva de imprensa com vários meios de comunicação ? incluindo a AFP ?, acrescentando que ambos os líderes abordarão "os preparativos da visita de dezembro".

O presidente americano, Donald Trump, impôs tarifas aos produtos indianos como punição pela compra significativa de petróleo russo por parte de Nova Délhi, no âmbito de uma campanha para pressionar Moscou a encerrar sua ofensiva na Ucrânia.