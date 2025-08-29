Rodri e Carvajal voltam à seleção espanhola após se recuperarem de lesões

A grande novidade é a convocação do atual vencedor da Bola de Ouro e do zagueiro do Real Madrid. Ambos perderam quase toda a temporada passada devido a lesões no joelho e retornaram recentemente à ativa pelos seus clubes.

"A notícia mais importante é que eles estão de volta conosco. Com paixão e contribuindo muito. Eles são nossos capitães e os melhores do mundo em suas posições. Comemoramos o retorno deles e eles contribuirão muito", destacou De la Fuente em entrevista coletiva.

- "Serão vitais" -

"Conversei com eles, estão indo muito bem e sabem o papel que vão desempenhar. Serão vitais para nós. Não tive dúvidas sobre a presença deles e de que seriam um de nós", acrescentou.

Rodri foi um dos líderes que levaram a 'Roja' à conquista da Eurocopa de 2024, e também obteve o prestigioso prêmio de melhor jogador daquele ano.

No entanto, em setembro passado, ele sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior em uma partida do Manchester City contra o Arsenal e só voltou a jogar na Copa do Mundo de Clubes, em julho.