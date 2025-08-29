Rússia critica Macron por chamar Putin de 'ogro'

A diplomacia russa criticou, nesta sexta-feira (29), os "insultos vulgares" do presidente francês, Emmanuel Macron, que na semana passada chamou seu homólogo, Vladimir Putin, de "ogro" e "predador".

As declarações "excedem os limites não apenas do razoável, mas também da decência, e são insultos vulgares contra a Rússia e seu povo", declarou a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, citada pela agência estatal de notícias Ria Novosti.

Zakharova acusou a França de ter uma "ideologia de abutres" e de "tirar proveito político" do conflito armado desencadeado pela ofensiva russa na Ucrânia em fevereiro de 2022.