Rybakina acaba com as esperanças de Raducanu e vai pela 1ª vez às oitavas do US Open

No entanto, o poder de fogo de Rybakina foi demais para Raducanu, que foi dominada pelo saque devastador da jogadora nascida em Moscou.

Rybakina não permitiu que a britânica tivesse uma única oportunidade de break point, mas também brilhou na devolução, com 50% de eficiência.

Campeã de Wimbledon em 2022, Rybakina agora enfrentará a vencedora da partida entre a italiana Jasmine Paolini e a tcheca Marketa Vondrousova.

Se vencer, ela avançará para as únicas quartas de final que lhe faltam nos quatro torneios do Grand Slam.

"Por algum motivo, o US Open não foi um sucesso para mim ao longo dos anos, mas espero que isso mude este ano", disse Rybakina em sua entrevista na quadra.

Em Nova York, a cazaque está sendo novamente treinada pelo controverso Stefano Vukov, após a WTA levantar a suspensão contra o técnico croata no início deste mês.