Sabalenka se vinga de Leylah Fernández e vai enfrentar Bucsa nas oitavas do US Open

Após quatro anos de espera, a bielorrussa Aryna Sabalenka realizou sua tão esperada revanche contra a canadense Leylah Fernandez nesta sexta-feira (29) e avançou para as oitavas de final do US Open.
A número um do mundo derrotou Fernandez (30ª) por 6-3 e 7-6 (7/2) no início da sessão noturna em Nova York.
Sabalenka, que não passava das oitavas de final desde 2020, reencontrou Fernandez pela primeira vez desde a dolorosa derrota que a canadense lhe infligiu nas semifinais do US Open de 2021.
Desde então, a bielorrussa decolou no circuito, conquistando três títulos de Grand Slam, incluindo seu primeiro em Nova York em 2024, enquanto Fernandez nunca mais brilhou como naquele US Open, quando tinha 19 anos.
"Eu estava ansiosa por essa revanche", admitiu Sabalenka nesta sexta-feira. "Estou muito feliz por essa vitória. Ela é uma grande competidora".
A número um do mundo resistiu à pressão inicial em um primeiro game que durou mais de 10 minutos, neutralizando quatro break points.
Após escapar dessa emboscada, Sabalenka venceu o primeiro set, mas Fernández reagiu no segundo com o apoio de grande parte do público.
As duas jogadoras confirmaram seus serviços, e o set foi decidido a favor de Sabalenka no tiebreak, sua grande especialidade este ano, em que venceu 20 dos 21 disputados.
Fernández, cujo pai é equatoriano, ainda tem outra partida neste sábado, em Nova York, pela segunda rodada das duplas femininas, onde enfrentará a veterana Venus Williams.
A adversária inesperada de Sabalenka nas oitavas de final será a espanhola Cristina Bucsa, 35ª colocada no ranking da WTA, que fará sua estreia em um Grand Slam nesta fase.
--- Resultados desta sexta-feira do US Open:
- Terceira rodada:
Aryna Sabalenka (BLR/N.1) x Leylah Fernandez (CAN/N.31) 6-3, 7-6 (7/2)
Cristina Bucsa (ESP) x Elise Mertens (BEL/N.19) 3-6, 7-5, 6-3
Elena Rybakina (CAZ/N.9) x Emma Raducanu (GBR) 6-1, 6-2
Markéta Vondrousová (CZE) x Jasmine Paolini (ITA/N.7) 7-6 (7/4), 6-1
Jessica Pegula (EUA/N.4) x Victoria Azarenka (BLR) 6-1, 7-5
Ann Li (EUA) x Priscilla Hon (AUS) 7-5, 6-3
Barbora Krejcíková (CZE) x Emma Navarro (EUA/N.10) 4-6, 6-4, 6-4
