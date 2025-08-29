Sevilla reforça sua defesa com Azpilicueta

O Sevilla anunciou nesta sexta-feira (29) a contratação do experiente zagueiro espanhol César Azpilicueta, que se junta ao clube andaluz como agente livre após seu contrato com o Atlético de Madrid ter expirado em junho.

"O Sevilla FC chegou a um acordo com o zagueiro espanhol César Azpilicueta, assinando um contrato de um ano com opção de outro para reforçar a defesa do time nervionense", explicou o clube, treinado pelo argentino Matías Almeyda, em seu comunicado.

O jogador de 36 anos estende assim sua permanência na espanhola LaLiga depois de dois anos no Atlético de Madrid e após times de outros países terem sido mencionados como possíveis destinos.