Sorteio define jogos da primeira fase da Liga Europa

Entre os ingleses, o Nottingham Forest vai reencontrar o Malmö, da Suécia, em seu tão aguardado retorno às competições continentais, repetindo o confronto entre as duas equipes que definiu o campeão europeu de 1979.

O histórico Forest, do técnico Brian Clough, venceu a final daquele ano em Munique graças a um gol de cabeça de Trevor Francis e conquistou a 'Copa dos Campeões Europeus' novamente no ano seguinte, em um período marcante na história do clube.

O Nottingham Forest está de volta aos torneios europeus nesta temporada pela primeira vez em 30 anos e também enfrentará o Porto, o campeão húngaro Ferencváros e o Midtjylland, no City Ground. Além desses duelos, viajará para enfrentar o Betis, o Braga, o campeão austríaco Sturm Graz e o Utrecht.

O time de Nuno Espírito Santo terminou em sétimo lugar na Premier League na temporada passada e deveria disputar a Conference League, mas foi promovido ao segundo mais importante torneio do continente porque o Crystal Palace, campeão da FA Cup, violou as regras de propriedade multiclube.

O Aston Villa é o outro representante inglês na Liga Europa e tem grandes esperanças de chegar até o fim sob o comando do técnico especialista em torneio de mata-mata, Unai Emery.

O espanhol conquistou o troféu quatro vezes, incluindo três consecutivas pelo Sevilla na última década e com o Villarreal em 2021.