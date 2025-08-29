Tribunal dos EUA mantém bloqueio a plano de Trump de acabar com TPS para venezuelanos

"Os demandantes demonstraram que enfrentam danos irreparáveis às suas vidas, famílias e meios de subsistência", acrescentou.

Os Estados Unidos concedem o TPS a cidadãos estrangeiros que não podem retornar com segurança ao seu país devido a guerras, desastres naturais ou outras condições extraordinárias.

Poucos dias antes do retorno de Trump à Casa Branca, em janeiro, seu predecessor Joe Biden estendeu o TPS para os venezuelanos por 18 meses, alegando uma crise no país sul-americano governado por Nicolás Maduro.

O governo Trump planejava eliminar essa proteção em 7 de abril, mas no final de março o juiz federal Edward Chen suspendeu temporariamente a iniciativa, após apontar que tinha tons racistas e caracterizava erroneamente os venezuelanos como criminosos.

Em maio, a administração recorreu à Suprema Corte pedindo que anulasse a ordem do magistrado. O tribunal superior não eliminou o TPS, mas concedeu o pedido de cancelar temporariamente a proteção enquanto o caso é litigado nos tribunais.

Agora, espera-se que o Executivo recorra da decisão do 9º Circuito perante a Suprema Corte, dominada por juízes nomeados por Trump.