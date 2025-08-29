Trump segue trabalhando para organizar reunião entre Putin e Zelensky

Mais cedo nesta sexta-feira, Macron expressou sua esperança de que possa haver uma reunião bilateral, mas advertiu que, se o chefe de Estado russo não se encontrar com Zelensky até segunda-feira, "isso significará que o presidente Putin terá jogado" com Trump.

Depois de se encontrar com Putin no Alasca no início do mês e de receber Zelensky e vários líderes europeus na Casa Branca na semana passada, Trump disse que está tentando organizar um encontro entre os líderes da Rússia e da Ucrânia.

Mas até agora Moscou tem evitado concretizar essa reunião.

Stephen Miller, vice-chefe de gabinete da Casa Branca, desprezou nesta sexta-feira a ideia de que Trump possa ser enganado por Putin.

"Que pergunta absurda", respondeu quando um repórter da AFP o questionou sobre os comentários de Macron.

"Nenhum presidente na história fez mais avanços na causa da paz", disse Miller. "Ele está trabalhando arduamente para acabar com os massacres, e isso é algo que todos no mundo deveriam celebrar."