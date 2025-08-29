UE afirma ter 30 dias para solução diplomática sobre programa nuclear iraniano

Os países ocidentais têm a "oportunidade" de encontrar em 30 dias uma solução diplomática para o programa nuclear iraniano, afirmou nesta sexta-feira a chefe da diplomacia da UE, depois que as potências europeias ativaram um mecanismo para retomar as sanções contra o Irã.

"Estamos entrando em uma nova fase com os 30 dias que agora também nos oferecem oportunidade de realmente encontrar caminhos diplomáticos para alcançar uma solução", disse a chefe da diplomacia do bloco, Kaja Kallas, antes de uma reunião em Copenhague.

Na quinta-feira, Alemanha, França e Reino Unido invocaram um mecanismo que permite retomar em um mês as sanções da ONU contra o Irã por não cumprir os compromissos relacionados ao seu programa nuclear.