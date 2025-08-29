Venezuela celebra novos alistamentos frente à 'agressão' dos EUA

A nova jornada de inscrição permanecerá aberta até sábado, após uma primeira operação no último fim de semana.

"Vamos defender nosso país", disse à AFP Betsy Perfecto, de 32 anos, sobre o cenário de uma eventual invasão, que analistas descartam por ora.

O número de inscritos ainda não foi divulgado. Maduro afirma que antes do primeiro registro, contava com 4,5 milhões de militares, o que foi questionado por especialistas.

Este é "um povo que percebe em sua justa dimensão a agressão imperialista que se abate sobre a Venezuela", declarou o ministro da Defesa, Vladimir Padrino, à televisão do governo. "Isto não é recrutamento forçado", mas sim "um ato voluntário que expressa o sentimento patriótico de cada homem e mulher".

Padrino não explicou a próxima fase do alistamento e ainda não está claro se haverá treinamento militar.

"Virão outros processos que serão anunciados oportunamente. Agora estamos preparando, registrando e convocando à união nacional", destacou o general.