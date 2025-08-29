Veterano Dayro Moreno volta à seleção da Colômbia para enfrentar Bolívia e Venezuela

O veterano brilhou este ano como o jogador com mais gols na Copa Sul-Americana, com oito pelo Once Caldas, que avançou para as quartas de final do torneio continental.

Às vésperas da fase decisiva das Eliminatórias para a Copa do Mundo, a Colômbia corre perigo, enquanto a Venezuela está logo atrás, ocupando a posição que leva à disputa de uma repescagem.

Os colombianos, com 22 pontos, estão a quatro pontos da sexta colocação, que garante a última vaga direta da América do Sul para a Copa do Mundo.

A seleção comandada por Lorenzo está a apenas três pontos da classificação. Portanto, terá que aproveitar a vantagem de jogar em casa na sufocante Barranquilla contra a Bolívia, que está em oitavo lugar e com 17 pontos, cuja última esperança é tomar a vaga da Venezuela para poder disputar a repescagem.

Graças a uma temporada dos sonhos, na qual começou a fase classificatória invicta, com momentos memoráveis como uma vitória em casa contra a Argentina, as chances de a Colômbia não se classificar são mínimas.

No entanto, sem uma única vitória nas últimas seis partidas, sua vaga não está totalmente garantida e dependerá em grande parte do desempenho das outras seleções nessas rodadas.