Wall Street fecha em baixa antes de fim de semana prolongado nos EUA

Wall Street estará fechado na segunda-feira, feriado do Dia do Trabalho nos Estados Unidos.

A inflação americana permaneceu estável em 2,6% ao ano em julho, segundo o índice PCE oficial publicado nesta sexta-feira, "o que não surpreendeu" os mercados, apontou.

Segundo Stovall, o mercado americano está aguardando dados sobre o emprego, que na próxima semana podem oferecer indícios sobre a orientação a longo prazo preferida pelo Federal Reserve (Fed), o banco central americano.

O presidente do Fed, Jerome Powell, deixou claro recentemente que sua visão sobre a política monetária da instituição está mudando, não porque acredita que a inflação esteja prestes a ser controlada, mas porque teme uma rápida deterioração do mercado de trabalho.

A maioria dos atores do mercado espera um corte nas taxas de juros para entre 4,00% e 4,25% na reunião de setembro do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC).

O mercado também estará atento a se "o Fed pode manter sua independência", enfatizou Stovall. A justiça não se pronunciou nesta sexta-feira sobre o destino da governadora do Fed Lisa Cook, que o presidente Donald Trump deseja destituir.