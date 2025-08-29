Yeremy Pino deixa Villarreal e assina por 5 anos com Crystal Palace

O atacante espanhol Yeremy Pino, que jogava no Villarreal, foi contratado pelo Crystal Palace por cinco temporadas, anunciou o clube inglês nesta sexta-feira (29).

"O Crystal Palace concluiu a contratação do atacante de alto nível Yeremy Pino, do Villarreal. O jogador da seleção espanhola de 22 anos assinou um contrato de cinco anos com o clube do sul de Londres após provar ser um dos melhores jovens talentos de LaLiga", informou o Palace em seu comunicado.

Pino vestirá a camisa 10 nesta nova fase e, segundo a imprensa espanhola, o acordo renderá ao Villarreal aproximadamente 30 milhões de euros (cerca de R$ 190 milhões pela cotação atual).