Ataques russos deixam um morto e mais de 20 feridos na Ucrânia

Um pouco mais ao norte, a província central de Dnipropetrovsk também foi atacada pela Rússia com mísseis e drones, informou o governador, Sergii Lisak.

"Infraestruturas sofreram danos em Dnipro e Pavlograd, o que provocou incêndios", afirmou no Telegram ao citar duas das principais cidades da região.

Na terça-feira, o governo ucraniano reconheceu pela primeira vez que as tropas russas haviam entrado em Dnipropetrovsk - Moscou reivindica avanços desde julho.

A área não está entre as cinco regiões ucranianas ? Donetsk, Kherson, Luhansk, Zaporizhzhia e Crimeia ? que Moscou reivindica publicamente como parte de seu território.

Mais distante da frente de batalha, a província de Volynia, na fronteira com a Polônia, sofreu "um ataque em larga escala de drones inimigos", mas não foram registradas vítimas, segundo o comandante militar da região, Ivan Rudnitski.

Na região de Kiev, a companhia ferroviária anunciou atrasos motivados pelos danos provocados pelos bombardeios.