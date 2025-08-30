Bayern sofre, mas vence Augsburg e se mantém 100% no Alemão

Pouco depois de Olise marcar, o Agusburg diminuiu com o volante Kristjian Jakic (53'). Mais tarde, colocou fogo no jogo com o gol de Mert Kömür (76').

O Bayern teve que resistir à pressão do time da casa para segurar o resultado e sair com a vitória que mantém a equipe na ponta da tabela com 100% de aproveitamento em duas rodadas.

Empatado com o Gigante da Baviera está o Eintracht Frankfurt, que confirmou seu bom momento no início da temporada vencendo o Hoffenheim fora de casa por 3 a 1.

Dois gols do japonês Ritsu Doan (17' e 27') e um do turco Can Uzun (51') deram ao time comandado pelo técnico Dino Toppmöller sua segunda vitória em dois jogos.

Também neste sábado, o Leipzig, atordoado pela goleada sofrida na estreia, se recuperou ao derrotar o Heidenheim por 2 a 0.

Por sua vez, o Bayer Leverkusen empatou em 3 a 3 em sua visita ao Werder Bremen e continua sem vencer, depois da derrota em casa para o Hoffenheim (2 a 1) na estreia.