Bayern x Chelsea será o duelo mais atrativo da 1ª rodada da Champions

O duelo entre Bayern de Munique e Chelsea será o mais atrativo da primeira rodada da Liga dos Campeões, no dia 17 de setembro, de acordo com o calendário divulgado pela Uefa neste sábado (30).

Um dia depois do sorteio dos confrontos de cada equipe, realizado em Mônaco, a Uefa publicou os horários e os jogos da fase de liga da competição, que será disputada entre 16 de setembro e 28 de janeiro de 2026.

Além de Bayern x Chelsea, no mesmo dia se destacam a estreia do atual campeão europeu, o Paris Saint-Germain, que receberá a Atalanta, e a visita do Atlético de Madrid a Anfield para enfrentar o Liverpool.