Candidata de esquerda à presidência de Honduras exige "eleições livres"

A candidata à presidência de Honduras pelo partido governista de esquerda Libre, Rixi Moncada, exigiu neste sábado (30), diante de milhares de apoiadores em San Pedro Sula, que as eleições de novembro sejam "livres e democráticas".

Moncada, advogada e ex-ministra da Defesa no governo da presidenta Xiomara Castro, é a atual favorita nas pesquisas frente aos candidatos dos partidos de direita: o Partido Nacional (PN), do ex-presidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) ? preso nos Estados Unidos por narcotráfico ?, e o Partido Liberal (PL).

"Se houver eleições livres e democráticas, o que vai acontecer? Eles não voltarão", afirmou Moncada em referência ao PN, que governou consecutivamente Honduras entre 2010 e 2022, antes do governo de Castro.