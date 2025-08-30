Com gol nos acréscimos, United vence Burnley e consegue 1ª vitória no Inglês

O time de Manchester soma agora cinco pontos e sobe provisoriamente para a nona posição na tabela, mas o fantasma da catastrófica temporada passada, em que o histórico clube foi apenas o 16º colocado, ainda paira sobre Old Trafford.

Depois de uma derrota em casa para o Arsenal (1 a 0) na estreia e um empate fora com o Fulham (1 a 1), o Manchester United voltou ao seu estádio com a obrigação de vencer e Bruno Fernandes mostrou frieza ao marcar o gol da vitória em cobrança de pênalti no apagar das luzes (90'+7).

Antes, o United tinha ficado duas vezes à frente no marcador, graças a um gol contra de Josh Cullen (27') e outro Brian Mbeumo (57'), mas o Burnley empatou nas duas ocasiões, marcando com Lyle Foster (54') e Jaidon Anthony (65').

"Tivemos chances de marcar mais gols; fomos o melhor time em campo hoje", comemorou Rúben Amorim após a partida.

- Tottenham perde 100%; Chelsea líder provisório -

Em jogo simultâneo, o Tottenham, que estava com 100% de aproveitamento depois das duas primeiras rodadas, foi derrotado em casa pelo Bournemouth por 1 a 0, graças ao gol do atacante brasileiro Evanilson logo aos cinco minutos.