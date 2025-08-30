Com hat-trick de João Neves, PSG atropela Toulouse no Francês

Charlie Cresswell (38'), Yann Ghobo (89') e Alexis Vossah (90'+1) descontaram para o Toulouse.

Quando perdia por 4 a 1, o time da casa teve a chance de fazer o segundo em cobrança de pênalti, mas o goleiro do Paris Saint-Germain, Lucas Chevalier, brilhou defendendo a cobrança de Cristian Casseres, depois de também pegar a primeira tentativa de Frankc Magri, que o árbitro mandou voltar porque vários jogadores invadiram a área no momento da batida.

Contra um adversário que também venceu seus dois primeiros jogos, o PSG esperava um jogo difícil, mas apesar dos três gols sofridos, dois deles nos minutos finais, o time parisiense mostrou poder de fogo antes da paralisação para a data Fifa.

"É mais um resultado de pré-temporada do que um jogo normal. Mas estamos felizes, fizemos um bom trabalho e agora é hora de descansar", disse o técnico Luis Enrique após a vitória.

- Lille goleia -

Mais cedo, o Lille visitou o Lorient e conseguiu uma goleada avassaladora por 7 a 1 e chegou a 7 pontos em três jogos.