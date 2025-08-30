Cruz Vermelha afirma que evacuação da Cidade de Gaza é impossível

Apesar da pressão internacional, o Exército israelense não dá sinais de que pretende suspender os planos de tomar a Cidade de Gaza, que considera um dos últimos redutos do Hamas.

Embora não tenha determinado explicitamente a saída dos moradores da maior cidade do território palestino, na quarta-feira o Exército afirmou que isto é "inevitável".

"Muitos (civis) não estão em condições de cumprir ordens de saída devido à fome, doenças, ferimentos ou deficiência", destacou Spoljaric.

Se uma ordem de saída for emitida, "Israel deve tomar todas as medidas possíveis para que as pessoas civis tenham condições satisfatórias de alojamento, higiene, salubridade, segurança e alimentação (...). Estas condições não podem ser atendidas hoje em Gaza".

"Portanto, nas circunstâncias atuais, uma evacuação seria não apenas impraticável, mas também incompreensível", insistiu.

Segundo uma estimativa da ONU, quase um milhão de palestinos estão na Cidade de Gaza.