Cruz Vermelha denuncia planos de evacuar Cidade de Gaza e Israel endurece cerco

Embora não tenha chamado explicitamente para evacuar a maior urbe do território palestino, na quarta-feira afirmou que isso é "inevitável".

A presidente do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), Mirjana Spoljaric, expressou sua preocupação, assegurando que "nas condições atuais, não há possibilidade de que uma evacuação em massa na Cidade de Gaza seja realizada de maneira segura e digna".

Segundo Spoljaric, "a medida daria lugar a um movimento populacional em grande escala que nenhuma zona da Faixa de Gaza poderia absorver, dada a destruição generalizada da infraestrutura civil e a extrema escassez de alimentos, água, alojamento e atendimento médico".

Além disso, afirmou que "muitos (civis) não estão em condições de cumprir ordens de evacuação por causa da fome, doenças, ferimentos ou deficiência".

Segundo uma estimativa da ONU, cerca de um milhão de palestinos se encontram na Cidade de Gaza.

Milhares de habitantes já fugiram da cidade, situada no norte do território devastado pela guerra, que foi desencadeada pelo ataque do movimento islamista palestino Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023.