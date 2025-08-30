Dançar tango, terapia inovadora na Argentina contra sintomas de Parkinson

O objetivo, além da pesquisa, é que os pacientes aprendam estratégias para melhorar sua qualidade de vida.

Os resultados têm sido animadores. Muitos encontram maneiras de aliviar os sintomas, como o bloqueio motor dos pés que os "congela" ao andar, observou a neurologista Tomoko Arakaki.

"Há uma paciente que nos contou que, quando fica 'congelada', tenta fazer o 'oito' ? um dos passos clássicos do tango ? com os pés, e isso permite que ela saia do congelamento", disse. O tango favorece a construção de uma "pista sensorial" que os ajuda a andar, acrescentou.

"Sabemos que o Parkinson requer tratamentos farmacológicos. O tango é utilizado para reabilitar a parte motora. Com a música, é possível sair de situações complexas".

Aos 66 anos, Beltrán, diagnosticada há dois anos, nunca dançou tango e começou o workshop por indicação médica. "Se é para deter o avanço, tenho que fazer, é preciso dançar a vida", disse ela.

Além dos tremores, da falta de equilíbrio, da rigidez e da voz inaudível, o Parkinson costuma levar ao isolamento social e à depressão. O workshop é um estímulo para evitar isso.