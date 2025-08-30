Drone ucraniano provoca incêncio perto de 'palácio de Putin' no sul da Rússia

O Ministério de Situações de Emergência afirmou neste sábado que mais de 400 bombeiros continuavam lutando contra as chamas.

Não há indícios de que o incêndio ameace diretamente o "palácio de Putin", que as autoridades russas nunca mencionam em seus diversos comunicados.

O opositor russo Alexei Navalny, que faleceu na prisão em fevereiro do ano passado, publicou em 2021 uma investigação na qual acusava Vladimir Putin de ser o proprietário da imensa propriedade situada em uma área turística às margens do Mar Negro.

Segundo a investigação, o complexo luxuoso, financiado com fundos procedentes da corrupção, incluiria vinhedos, um estádio de hóquei no gelo e um cassino.

A Ucrânia, que luta desde 2022 contra uma ofensiva russa em seu território, se defende atacando a Rússia com drones.

Os ataques mudaram os hábitos de Putin, que, por exemplo, teria deixado de visitar a cidade de Sochi, agora ao alcance dos drones, segundo o site russo Proekt, que citou uma fonte que pediu anonimato.