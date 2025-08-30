Estados Unidos negam vistos a 80 palestinos, incluindo Abbas, para reunião da ONU

Um funcionário do governo dos Estados Unidos informou neste sábado que o presidente da Autoridade Palestina, Mahmud Abbas, está entre os 80 funcionários que terão os vistos negados para participar da Assembleia Geral da ONU em setembro em Nova York, onde a França defenderá o reconhecimento do Estado palestino.

"Abbas é afetado por esta medida, com aproximadamente outros 80 funcionários da Autoridade Palestina", afirmou um funcionário do Departamento de Estado em um comunicado, que detalha os afetados pela decisão extraordinária anunciada na sexta-feira pelos Estados Unidos, aliado crucial de Israel.

Israel rejeita categoricamente um Estado palestino e tentou equiparar a Autoridade Palestina, baseada na Cisjordânia, ao movimento Hamas, com sede em Gaza.