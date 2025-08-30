Ex-presidente do Parlamento ucraniano é morto a tiros

O ex-presidente do Parlamento ucraniano Andriy Parubiy, um dos protagonistas dos protestos pró-europeus de 2014 no país, foi morto a tiros neste sábado (30) na cidade de Lviv, oeste da Ucrânia, e as autoridades anunciaram uma operação de busca do autor dos disparos.

"Um homem não identificado atirou várias vezes contra o político, matando Andriy Parubiy no local", anunciou a Procuradoria-Geral ucraniana, que não revelou detalhes sobre as circunstâncias ou o motivo do assassinato.

O suspeito do crime fugiu e as autoridades iniciaram uma "operação especial" para determinar seu paradeiro, acrescentou a Procuradoria.