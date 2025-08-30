Irmãos escoceses completam travessia do Pacífico a remo

Três irmãos escoceses chegaram neste sábado (30) à Austrália, após uma aventura na qual atravessaram a remo o Oceano Pacífico em 139 dias, sem escalas e sem assistência, a bordo de um barco de fibra de carbono.

"Depois de 139 dias no mar, estamos muito felizes por estar de volta à terra firme com nossos amigos e familiares", afirmaram em suas redes sociais os irmãos Ewan, Jamie e Lachlan MacLean, que completaram a travessia em tempo recorde.

Os jovens irmãos naturais de Edimburgo, que completaram a travessia mais rápida do Oceano Pacífico sem escalas, sem assistência e apenas com a força humana, foram recebidos ao som de uma gaita de foles em Cairns, no estado australiano de Queensland.