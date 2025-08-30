Napoli vence Cagliari com gol nos acréscimos e sobe para liderança do Italiano

O Napoli, atual campeão, sofreu para vencer o Cagliari por 1 a 0 neste sábado (30), chegando ao gol da vitória nos acréscimos, pela 2ª rodada do Campeonato Italiano.
Com o resultado, o time napolitano chega a 6 pontos e assume a ponta da tabela à espera dos demais resultados do fim de semana, especialmente da Inter de Milão, que no domingo receberá a Udinese.
O meio-campista camaronês Frank Anguissa foi o herói da noite no estádio Diego Maradona ao marcar o gol da vitória no apagar das luzes (90'+5).
Antes disso, o Napoli teve dificuldades para furar a retranca do Cagliari, que também contou com uma atuação inspirada do goleiro Elia Aprile, autor de defesas salvadores em tentativas de Scott McTominay (45' e 90'+3) e Leonardo Spinazzola (60').
"Foi um jogo muito difícil contra um time que se defendeu muito bem, mas não desistimos em nenhum momento e podemos ficar felizes com o que conseguimos", disse Anguissa em entrevista à plataforma DAZN.
"O mais importante esta noite foi que vencemos, que jogamos como um time, e precisamos continuar nesse caminho", acrescentou o artilheiro da partida.
Também com 6 pontos, mas menor saldo de gols, estão Cremonese (2ª), que na sexta-feira bateu o Sassuolo por 3 a 2, e Roma (3ª), que neste sábado venceu o Pisa por 1 a 0, graças ao gol do argentino Matías Soulé (55').
Por sua vez, o Como não conseguiu manter os 100% de aproveitamento. Depois de vencer a Lazio na estreia (2 a 0), o time do técnico Cesc Fàbregas foi derrotado fora de casa pelo Bologna por 1 a 0.
No outro jogo deste sábado, a Atalanta visitou o Parma e saiu com o segundo empate em dois jogos, em 1 a 1.
-- Jogos da 2ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:
- Sexta-feira:
Cremonese - Sassuolo 3 - 2
Lecce - Milan 0 - 2
- Sábado:
Bologna - Como 1 - 0
Parma - Atalanta 1 - 1
Napoli - Cagliari 1 - 0
Pisa - Roma 0 - 1
- Domingo:
(13h30) Genoa - Juventus
Torino - Fiorentina
(15h45) Inter - Udinese
Lazio - Hellas Verona
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Napoli 6 2 2 0 0 3 0 3
2. Cremonese 6 2 2 0 0 5 3 2
3. Roma 6 2 2 0 0 2 0 2
4. Inter 3 1 1 0 0 5 0 5
5. Juventus 3 1 1 0 0 2 0 2
6. Milan 3 2 1 0 1 3 2 1
7. Como 3 2 1 0 1 2 1 1
8. Bologna 3 2 1 0 1 1 1 0
9. Atalanta 2 2 0 2 0 2 2 0
10. Fiorentina 1 1 0 1 0 1 1 0
. Hellas Verona 1 1 0 1 0 1 1 0
. Udinese 1 1 0 1 0 1 1 0
13. Genoa 1 1 0 1 0 0 0 0
14. Cagliari 1 2 0 1 1 1 2 -1
. Pisa 1 2 0 1 1 1 2 -1
16. Parma 1 2 0 1 1 1 3 -2
17. Lecce 1 2 0 1 1 0 2 -2
18. Lazio 0 1 0 0 1 0 2 -2
19. Torino 0 1 0 0 1 0 5 -5
20. Sassuolo 0 2 0 0 2 2 5 -3
