Oscar Piastri faz a pole position do GP da Holanda de F1

O piloto australiano Oscar Piastri, da McLaren, largará da pole position no Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1, após ser o mais rápido na classificação disputada neste sábado (30), no circuito de Zandvoort.
Piastri fez a melhor volta com o tempo de 1:08.662, superando seu companheiro de equipe, o britânico Lando Norris, por apenas 12 milésimos, e confirmando o domínio que a McLaren mostrou nos treinos livres.
"Tem sido um fim de semana um pouco difícil até agora, então estou muito satisfeito por ter conseguido superar isso", disse o australiano após a classificação.
Atrás de Piastri e Norris aparece o ídolo local, o holandês Max Verstappen (Red Bull), o único piloto que conseguiu rivalizar com a dupla da McLaren e rodar abaixo de um minuto e nove segundos. O quarto colocado foi o jovem francês Isack Hadjar (Racing Bulls).
Na terceira fila estarão o britânico George Russell (Mercedes) e o monegasco Charles Leclerc, que superou seu companheiro de Ferrari, Lewis Hamilton, em apenas 50 milésimos.
Completaram o Top 10 o neozelandês Liam Lawson (Racing Bulls) e os espanhóis Carlos Sainz (Williams) e Fernando Alonso (Aston Martin).
O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, não conseguiu avançar ao Q3 e vai largar da 13ª posição do grid.
-- Grid de largada do Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1:
Primeira fila:
Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)
Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)
Segunda fila:
Max Verstappen (HOL/Red Bull)
Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull)
Terceira fila:
George Russell (GBR/Mercedes)
Charles Leclerc (MON/Ferrari)
Quarta fila:
Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)
Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)
Quinta fila:
Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes)
Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)
Sexta fila:
Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)
Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull)
Sétima fila:
Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari)
Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)
Oitava fila:
Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)
Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault)
Nona fila:
Nico Hülkenberg (ALE/Sauber-Ferrari)
Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)
Décima fila:
Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)
Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)
