Swiatek sofre, mas vence Kalinskaya e avança às oitavas do US Open

"Naquele momento eu pensei que não tinha nada a perder e fui com tudo, porque o que mais eu poderia fazer?", explicou Swiatek após a partida.

"Eu sabia que não estava jogando tão mal, mas tinha que fazer o simples. As bolas começaram a entrar e ela ficou mais nervosa", acrescentou.

O início do jogo foi desastroso para Swiatek, que entrou em uma espiral de erros e duplas faltas que deram a ampla vantagem a Kalinskaya.

Mas em sua primeira oportunidade de sacar para fechar, a russa, que perdeu as quatro finais que já disputou na carreira, desperdiçou quatro set points, dois deles com duplas faltas.

Depois de ficar contra as cortas, Swiatek saiu ilesa e aproveitou o curto-circuito da adversária para devolver as quebras que sofreu e empatar em 5-5.

Kalinskaya não se entregou e quebrou mais uma vez o serviço da polonesa, que novamente reagiu e finalmente conseguiu a virada no tie break.