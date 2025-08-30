Um Frankenstein 'emotivo' chega a Veneza sob a direção de Guillermo del Toro

Com uma estética gótica refinada, Del Toro leva para o cinema uma história que fala de violência, autoconhecimento e identidade com um personagem cativante, interpretado por Jacob Elordi.

Durante a entrevista coletiva, Del Toro, vencedor do Oscar e do Leão de Ouro por "A Forma da Água", admitiu que, para ele, Frankenstein "é uma religião desde que era criança".

"Fui criado (com a religião) católica (mas) nunca entendi completamente os santos. E depois, quando vi Boris Karloff (o ator que interpreta o monstro Frankenstein no filme de James Whale de 1931) na tela, entendi como se parecia um santo ou um messias. Então, tenho acompanhado a criatura desde que era criança", disse.

O filme, com distribuição da Netflix, "tenta mostrar personagens imperfeitos e o direito que temos de continuar sendo imperfeitos. E o direito que temos de compreendenr uns aos outros nas circunstâncias mais opressivas", acrescentou o mexicano.

Mas, ao ser questionado se a Inteligência Artificial poderia constituir um monstro de Frankenstein atual, o mexicano foi categórico: "A Inteligência Artificial não me assusta. Tenho medo da estupidez natural, que é muito mais abundante".

- Gaza -

Durante a tarde, milhares de pessoas protestaram nas imediações do festival para denunciar a ofensiva do Exército israelense na Faixa de Gaza.