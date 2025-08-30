Vini Jr. dá vitória ao Real Madrid sobre o Mallorca no Espanhol

Villarreal, Barcelona e Athletic Bilbao, que jogam no domingo, são os times que podem manter pontuação máxima e superar o Real no saldo de gols, ambos com duas vitórias, visitarão no domingo o Rayo Vallecano e o Celta de Vigo, respectivamente, e poderão ultrapassar.

"Sabíamos que esses três jogos eram importantes para competir, progredir, definir nosso caminho. Isso nos diz muito. A pausa está chegando e depois teremos mais jogos, mas nove pontos em nove possíveis é bom. Há coisas boas e coisas a corrigir, e faremos isso", declarou Xabi Alonso após a partida.

- Atlético de Madrid segue sem vencer -

Mais cedo, o Atlético de Madrid empatou em 1 a 1 com o Alavés fora de casa e segue sem vencer no campeonato.

O atacante Giuliano Simeone abriu o placar para o Atlético aos 7 minutos, depois de aproveitar rebote do goleiro Antonio Sivera em tentativa de Thiago Almada.

Mas a alegria durou pouco. Em cobrança de escanteio do Alavés pela direita, Alexander Sorloth derrubou Nahuel Tenaglia na área e a arbitragem marcou pênalti, que Carlos Vicente converteu (14') para deixar tudo igual.