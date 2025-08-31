Alcaraz vence Rinderknech em 3 sets e vai às quartas do US Open

De novo sem deixar escapar um set, o espanhol Carlos Alcaraz venceu o francês Arthur Rinderknech neste domingo (31) e avançou às quartas de final do US Open.

Número 2 do mundo, Alcaraz fechou o jogo com parciais de 7-6 (7/3), 6-3 e 6-4, em duas horas e 12 minutos na quadra central de Flushing Meadows, em Nova York.

O espanhol precisou de paciência para dominar o poderoso saque de Rinderknech, número 82 no ranking da ATP.