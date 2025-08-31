Ataque com drone deixa 12 mortos em clínica no Sudão (ONG)

Um ataque com drone a uma clínica da cidade sudanesa de Nyala matou 12 pessoas, anunciou neste domingo uma ONG de defesa dos direitos humanos, que acusou o Exército do país pelo bombardeio.

O ataque ocorreu ao meio-dia de ontem, na clínica Yashfeen, localizada na região de Darfur, informou à AFP uma fonte do coletivo Emergency Lawyers.

A guerra no Sudão, iniciada há três anos, já causou dezenas de milhares de mortes e o deslocamento de milhões de pessoas, no que as Nações Unidas chamaram de "pior crise humanitária do mundo".