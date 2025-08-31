Ativistas jogam tinta na fachada da Sagrada Família de Barcelona

Duas ativistas jogaram tinta neste domingo (31) sobre a fachada da Sagrada Família em Barcelona, em protesto contra a falta de ação diante da "crise climática" que intensifica os incêndios florestais na Espanha, segundo o grupo Futuro Vegetal, que organizou o protesto.

Um vídeo publicado pelo grupo nas redes sociais mostra o momento em que as duas ativistas são detidas por seguranças, depois que lançaram tinta vermelha e preta sobre uma coluna da famosa igreja, aos gritos de "justiça climática".

"Com este protesto, o coletivo ecologista denuncia a falta de medidas do atual governo contra a crise climática e a repercussão desta nos incêndios que assolaram a península e grande parte da Europa neste verão", afirmou o Futuro Vegetal em um comunicado.