Barça e Villarreal tropeçam; Athletic Bilbao vence e iguala Real Madrid

Aos 40 minutos, Lamine Yamal caiu na área e a arbitragem marcou pênalti, em lance que gerou muita reclamação dos jogadores do Rayo. O próprio Yamal foi para a cobrança e abriu o placar.

No segundo tempo, o time da casa se lançou em busca do empate e conseguiu marcar quando Fran Pérez (67') apareceu livre na segunda trave após cobrança de escanteio e mandou a bola para as redes.

"É um campo muito difícil. Faltou intensidade. Temos que aprender com isso", disse Yamal em entrevista à plataforma DAZN após a partida.

Sobre o gol sofrido em lance de bola parada, o jovem atacante reconheceu que faltou comunicação entre os jogadores do Barcelona. "Eles fizeram a mudança e nós não nos ajustamos bem".

O técnico 'blaugrana', Hansi Flick, elogiou o Rayo Vallecano e reconheceu que sua equipe não fez um bom jogo.

"Faltou intensidade, cometemos muitos erros. Podemos jogar melhor. Poderíamos ter marcado mais gols, mas o Rayo jogou muito bem. Não estou satisfeito com a minha equipe hoje. Perdemos muitas bolas e precisamos melhorar", afirmou Flick na entrevista coletiva pós jogo.