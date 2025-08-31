Brasil vence Argentina e é campeão da Copa América de basquete masculino

Ao longo do torneio, que começou no dia 22 de agosto, a seleção brasileira, dirigida pelo técnico croata Aleksandar Petrovic, sofreu apenas uma derrota, contra os Estados Unidos (78-90), na primeira fase.

E foi justamente contra os americanos que o Brasil teve sua atuação mais marcante nesta Copa América. Na semifinal, o time brasileiro conseguiu uma virada espetacular depois de estar 20 pontos atrás no placar e derrubou os grandes favoritos ao título.

Com a derrota, os Estados Unidos tiveram que disputar o terceiro lugar contra o Canadá e venceram por 95-85, com grandes atuações do armador Javonte Smart e do ala Tyler Cavanaugh, ambos com 21 pontos na partida.

Apesar de não terem ficado levantado o troféu, os americanos seguem sendo os maiores vencedores da Copa América, com sete títulos em 20 edições. Na sequência, o Brasil aparece com cinco conquistas, e a Argentina vem logo depois, com quatro.

