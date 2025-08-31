Djokovic vence Struff e vai enfrentar Fritz nas quartas do US Open

O americano de 27 anos, 4º no ranking da ATP e vice-campeão no ano passado, chegou às quartas de final depois de eliminar o tcheco Thomas Machac, também em três sets (6-4, 6-3 e 6-3).

Antes do duelo contra o último representante dos Estados Unidos na chave masculina do US Open, Djkovic ganhou uma injeção de confiança com a boa atuação contra Struff.

"Com certeza ajuda muito sacar bem. Facilita muito a minha vida e eu não tenho que trabalhar tanto", disse o ex-número 1 do mundo depois de marcar 11 aces na partida.

O próprio 'Nole' havia expressado preocupação com seu rendimento nas primeiras rodadas contra os jovens Learner Tien e Zachary Svajda, na qual deixou dúvidas quanto a suas condições físicas.

Na sexta-feira, o desempenho melhorou contra Cameron Norrie, apesar de ter deixado um set escapar. Mas neste domingo o sérvio viveu sua melhor noite em Nova York.

Fisicamente, Djokovic pareceu ter problemas no pescoço e recebeu atendimento durante um intervalo.