EUA: governador denuncia 'invasão' de Chicago por militares

O possível envio de tropas para Chicago pelo governo dos Estados Unidos, a princípio para combater a criminalidade, constituiria "uma invasão", criticou neste domingo o governador de Illinois, JB Pritzker.

O líder democrata, que emerge como um dos principais opositores de Donald Trump, acusou o presidente americano de querer "assumir o controle" das eleições legislativas de novembro de 2026.

Depois de Los Angeles, em junho, e Washington, em meados de agosto, Chicago aparece como novo local de envio de policiais federais e forças militares pelo governo dos Estados Unidos. Nova York, Baltimore e Boston viriam em seguida, todas elas cidades governadas por democratas.