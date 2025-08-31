Flotilha com Greta Thunberg zarpa de Barcelona com ajuda para Gaza

A missão, chamada Global Sumud Flotilla, "é diferente" das anteriores porque "agora somos muito mais barcos, somos muito mais pessoas, e esta mobilização é histórica", declarou a ativista de 22 anos.

A Global Sumud Flotilla ("sumud" significa resiliência em árabe) é definida em seu site como uma organização "independente" e "não afiliada a nenhum governo, nem partido político".

Dezenas de embarcações adicionais que zarparão da Tunísia e de outros portos mediterrâneos se unirão à esquadra em 4 de setembro. A organização prevê manifestações e "ações simultâneas" em 44 países, segundo Thunberg.

"Esta história não tem nada a ver com a missão que estamos prestes a embarcar. A história aqui é sobre a Palestina. A história aqui é como as pessoas estão sendo deliberadamente privadas dos meios mais básicos para sobreviver. A história aqui é como o mundo consegue ficar em silêncio", insistiu a sueca neste domingo em uma entrevista coletiva no porto de Barcelona.

A missão também tem a participação de ativistas de dezenas de países, artistas como o ator irlandês Liam Cunningham e políticos, incluindo a ex-prefeita de Barcelona Ada Colau.

"O fato de a flotilha estar acontecendo é uma demonstração do fracasso do mundo em defender o direito internacional e o direito humanitário. É um período vergonhoso, vergonhoso na história do nosso mundo e deveríamos estar coletivamente envergonhados", disse Liam Cunningham.