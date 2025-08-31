Hamas confirma a morte de dirigente em Gaza

Analistas afirmam que Mohamed Sinwar assumiu o comando do braço armado do Hamas, as Brigadas Ezedin al Qasam, após a morte de Mohamed Deif.

No início de junho, Israel afirmou ter identificado o cadáver de Mohamed Sinwar com exames de DNA, em um túnel localizado sob o Hospital Europeu de Khan Yunis, no centro do território.

A descoberta ocorreu semanas após o Exército israelense informar que havia "eliminado" Sinwar em um ataque aéreo em 13 de maio sobre a localidade.

O ataque do Hamas contra o sul de Israel em 7 de outubro de 2023 matou 1.219 pessoas, a maioria civis, segundo uma contagem baseada em dados oficiais.

Das 251 pessoas sequestradas naquele dia pelo Hamas, 47 continuam em cativeiro em Gaza, das quais 27 teriam falecido, segundo o Exército israelense.

Em Gaza, as represálias israelenses mataram mais de 63.300 pessoas, a maioria civis, segundo dados do Ministério da Saúde do território palestino - governado pelo Hamas -, considerados confiáveis pela ONU.