Hamilton será penalizado com 5 posições no grid do GP da Itália

O piloto britânico Lewis Hamilton, da Ferrari, será penalizado com a perda de cinco posições no grid de largada do Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, no próximo fim de semana, depois de não ter respeitado o regulamento sobre velocidade durante o GP da Holanda, disputado neste domingo (31), no circuito de Zandvoort.

Hamilton passou a uma velocidade acima do permitido em um setor da pista antes da entrada dos boxes e depois não reduziu o suficiente para entra no 'pit lane', anunciaram os comissários de prova em comunicado.

"Os dados mostraram que o piloto entrou (no setor anterior aos boxes) cerca de 20 km/h mais lento durante os treinos livres", explica a nota, considerando que essa redução de velocidade "não é significativa" e que o piloto "não freou fortemente" em sua entrada nos boxes, como obriga o regulamento da F1.