Inter perde em casa para Udinese e cede liderança a Juve e Napoli

A Inter, que começou o campeonato atropelando o Torino por 5 a 0, tinha a possibilidade de se juntar a esse grupo na liderança, mas nada saiu como o esperado no estádio Giuseppe Meazza.

O holandês Denzel Dumfries abriu o placar para os 'nerazzurri' aos 17 minutos, completando um chute de Marcus Thuram, mas a Udinese conseguiu a virada ainda no primeiro tempo com os gols de Kenan Davis (29' de pênalti) e Arthur Atta (40').

Depois do intervalo, a Inter tentou reagir, mas seu único gol, obra de Federico Dimarco (56'), foi anulado após revisão no VAR.

"Tudo começou bem, mas o time administrou mal a vantagem que tínhamos", admitiu o técnico interista, Cristian Chivu.

"Ainda tem muito campeonato pela frente", ressaltou Marcus Thuram, minimizando a gravidade desse tropeço.

Com a vitória, a Udinese soma 4 pontos e fica em quinto na tabela.