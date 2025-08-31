Israel anuncia bombardeios contra instalações do Hezbollah no Líbano

O Exército israelense afirmou neste domingo (31) que bombardeou instalações do movimento xiita pró-iraniano Hezbollah no sul do Líbano.
"As Forças de Defesa de Israel (FDI) atacaram infraestruturas militares, incluindo áreas subterrâneas, em uma instalação do Hezbollah na qual foi detectada atividade militar", afirmou o Exército em um comunicado.
