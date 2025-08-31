Israel anuncia morte de porta-voz do Hamas e promete perseguir outros líderes

Pouco antes do anúncio de Netanyahu, o Hamas confirmou a morte do suposto líder do grupo em Gaza, Mohamed Sinwar, mais de três meses após Israel ter anunciado que havia eliminado o dirigente em um bombardeio em Khan Yunis (centro da Faixa de Gaza).

A liderança do Hamas foi dizimada por Israel durante os quase 23 meses de guerra em Gaza e o Estado hebreu prometeu aniquilar os dirigentes restantes, inclusive no exterior, após o ataque contra o território israelense em 7 de outubro de 2023.

"Isso não é o fim. A maior parte da liderança do Hamas está no exterior e também chegaremos neles", disse o comandante do Estado-Maior do Exército israelense, Eyal Zamir.

Na frente de batalha, intensos bombardeios israelenses deixaram pelo menos 24 mortos em diferentes pontos da Faixa neste domingo, incluindo a Cidade de Gaza, a maior localidade do território palestino, segundo a Defesa Civil de Gaza.

Israel prepara uma ofensiva contra a cidade, intensificou os bombardeios e advertiu que os moradores devem deixar a região.

"Medo e fome"

Na manhã de domingo, uma coluna de fumaça era observada sobre a cidade e os moradores inspecionavam os danos em uma barraca atingida pelos bombardeios, com os cobertores manchados de sangue espalhados entre os escombros.