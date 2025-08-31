Jude Law ficou 'obcecado' por Putin na preparação de 'The Wizard of the Kremlin'

O ator britânico Jude Law disse neste domingo (31) que se tornou um observador "obcecado" de Vladimir Putin enquanto se preparava para seu papel como o líder russo em seu novo filme, 'The Wizard of the Kremlin', exibido no Festival de Cinema de Veneza.

Law, 52 anos, reproduz o olhar severo e o estilo característico de andar de Putin no filme do diretor francês Olivier Assayas, que narra a ascensão do ex-oficial do serviço de inteligência.

"Há muitas imagens que você pode assistir e, pessoalmente, quando começo a entrar nesse mundo, isso se torna uma espécie de obsessão", disse o ator em uma coletiva de imprensa. "Você fica procurando cada vez mais material novo."