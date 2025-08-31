Liverpool vence Arsenal e se isola na liderança do Inglês; City perde 2ª seguida

O protagonista da tarde em Anfield foi o húngaro Dominik Szoboszlai, que no minuto 83 acertou o ângulo do goleiro David Raya em bela cobrança de falta e deu a vitória para o time da casa.

Os 'Gunners' sofreram assim seu primeiro gol na temporada, além de terem perdido por lesão o zagueiro William Saliba, que foi substituído no primeiro tempo.

O Liverpool também teve que mexer no time devido a problemas físicos. Saíram do jogo o zagueiro Ibrahima Konaté e o meia-atacante Florian Wirtz, contratado em junho junto ao Bayer Leverkusen.

O Arsenal foi melhor no primeiro tempo, mas os 'Reds' foram muito mais incisivos no segundo.

O atacante francês Hugo Ekitiké chegou a marcar para os anfitriões (60'), aproveitando um rebote após finalização de Wirtz, mas o gol foi anulado por impedimento.

Este foi o primeiro jogo do Liverpool na temporada sem sofrer gols, depois do empate em 2 a 2 e a derrota nos pênaltis para o Crystal Palace na decisão da Supercopa da Inglaterra e das vitórias sobre Bournemouth (4 a 2) e Newcastle (3 a 2).