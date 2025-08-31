Assine UOL
Liverpool vence Arsenal e se isola na liderança do Inglês; City perde 2ª seguida

O atual campeão Liverpool venceu o vice-campeão Arsenal por 1 a 0 neste domingo (31), em Anfield, e se isolou na liderança do Campeonato Inglês, que nesta 3ª rodada teve a segunda derrota consecutiva do Manchester City.

Seis pontos separam os 'Reds' dos 'Citizens' já no mês de agosto, o que evidencia a diferença de momento entre as equipes neste início de temporada.

O Arsenal fica em terceiro com 6 pontos, atrás do Chelsea (2º, 7 pontos), que no sábado venceu o Fulham por 2 a 0.

O protagonista da tarde em Anfield foi o húngaro Dominik Szoboszlai, que no minuto 83 acertou o ângulo do goleiro David Raya em bela cobrança de falta e deu a vitória para o time da casa.

Os 'Gunners' sofreram assim seu primeiro gol na temporada, além de terem perdido por lesão o zagueiro William Saliba, que foi substituído no primeiro tempo.

O Liverpool também teve que mexer no time devido a problemas físicos. Saíram do jogo o zagueiro Ibrahima Konaté e o meia-atacante Florian Wirtz, contratado em junho junto ao Bayer Leverkusen.

O Arsenal foi melhor no primeiro tempo, mas os 'Reds' foram muito mais incisivos no segundo.

O atacante francês Hugo Ekitiké chegou a marcar para os anfitriões (60'), aproveitando um rebote após finalização de Wirtz, mas o gol foi anulado por impedimento.

Este foi o primeiro jogo do Liverpool na temporada sem sofrer gols, depois do empate em 2 a 2 e a derrota nos pênaltis para o Crystal Palace na decisão da Supercopa da Inglaterra e das vitórias sobre Bournemouth (4 a 2) e Newcastle (3 a 2).

- City perde segunda seguida -

Muito pior está a situação do Manchester City, derrotado pelo Brighton por 2 a 1, uma semana depois de perder em casa para o Tottenham por 2 a 0.

A goleada na primeira rodada sobre o Wolverhampton (4 a 0) já ficou no passado e o time do técnico Pepe Guardiola ocupa apenas a 12ª posição na tabela, o que traz de volta os traumas da temporada passada, quando não conseguiu brigar pelo título depois de ter sido campeão nos quatro anos anteriores.

A derrota foi especialmente dolorosa porque chegou com um gol nos minutos finais do alemão Brajan Gruda (89').

Antes, o norueguês Erling Haaland havia aberto o placar para no primeiro tempo (34'), marcando seu 88º gol em 100 jogos com a camisa do City, mas James Milner empatou de pênalti para o Brighton (67') na segunda etapa.

Com três gols, Haaland já aparece como artilheiro isolado do campeonato.

Rodri, Bola de Ouro no ano passado, voltou a ser titular em um jogo da Premier League, o que não acontecia desde setembro do ano passado.

"Estamos decepcionados, somos o Manchester City e viemos aqui para ganhar. Esta é a realidade, nossa realidade, e não alcançamos o nível necessário. A única forma de evoluir é olharmos no espelho e ver o que acontece", declarou Rodri ao canal Sky Sports.

- West Ham reage -

Em outro jogo deste domingo, o West Ham (15º, 3 pontos), que havia perdido nas duas primeiras rodadas, somou seus primeiros pontos ao vencer o Nottingham Forest (9º, 4 pontos) fora de casa por 3 a 0.

Todos os gols dos 'Hammers' saíram na reta final, dos pés de Jarrod Bowen (84'), do brasileiro Lucas Paquetá (88' de pênalti) e Callum Wilson (90'+1).

-- Jogos da 3ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

   - Sábado:

   Chelsea - Fulham                    2 - 0

   Tottenham - Bournemouth             0 - 1

   Sunderland - Brentford              2 - 1

   Wolverhampton - Everton             2 - 3

   Manchester United - Burnley         3 - 2

   Leeds - Newcastle                   0 - 0

  

   - Domingo:

   Nottingham - West Ham               0 - 3

   Brighton - Manchester City          2 - 1

   Liverpool - Arsenal                 1 - 0

   (15h00) Aston Villa - Crystal Palace       

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Liverpool                9   3   3   0   0   8   4   4

    2. Chelsea                  7   3   2   1   0   7   1   6

    3. Arsenal                  6   3   2   0   1   6   1   5

    4. Tottenham                6   3   2   0   1   5   1   4

    5. Everton                  6   3   2   0   1   5   3   2

     . Sunderland               6   3   2   0   1   5   3   2

    7. Bournemouth              6   3   2   0   1   4   4   0

    8. Manchester United        4   3   1   1   1   4   4   0

    9. Nottingham               4   3   1   1   1   4   5  -1

   10. Brighton                 4   3   1   1   1   3   4  -1

   11. Leeds                    4   3   1   1   1   1   5  -4

   12. Manchester City          3   3   1   0   2   5   4   1

   13. Burnley                  3   3   1   0   2   4   6  -2

   14. Brentford                3   3   1   0   2   3   5  -2

   15. West Ham                 3   3   1   0   2   4   8  -4

   16. Crystal Palace           2   2   0   2   0   1   1   0

   17. Newcastle                2   3   0   2   1   2   3  -1

   18. Fulham                   2   3   0   2   1   2   4  -2

   19. Aston Villa              1   2   0   1   1   0   1  -1

   20. Wolverhampton            0   3   0   0   3   2   8  -6

