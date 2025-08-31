Lyon vence Olympique em clássico e se iguala ao PSG na liderança do Francês

O Lyon, em superioridade numérica desde o primeiro tempo, venceu o Olympique de Marselha por 1 a 0 neste domingo (31), pela 3ª rodada do Campeonato Francês, e igualou a pontuação do Paris Saint-Germain na liderança.

Após um pênalti retirado pelo VAR (22'), dois gols anulados (28' e 45'+6) e o cartão vermelho para o zagueiro CJ Egan-Riley por entrada dura sobre Malick Fofana (29'), o Lyon só chegou ao gol da vitória no minuto 87, quando o argentino Leonardo Balerdi mandou a bola contra as próprias redes.

"Sofremos, sim, principalmente depois da expulsão. Não concedemos nenhuma chance clara, mas sofremos. Com 11 contra 11, acho que fomos melhores que o Lyon", disse na entrevista coletiva pós jogo o técnico do Olympique, Roberto De Zerbi.